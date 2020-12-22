Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.
Соответствующий указ №581/2020 от 22 декабря обнародован на сайте главы государства
«Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины», – сказано в документе.
Как ранее сообщал ForUm, заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив покинула эту должность по собственному желанию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время