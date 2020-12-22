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Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №581/2020 от 22 декабря обнародован на сайте главы государства

«Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины», – сказано в документе.

Как ранее сообщал ForUm, заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив покинула эту должность по собственному желанию.
ForUm

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