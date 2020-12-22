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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив покидает занимаемую должность по собственному желанию, сообщает пресс-служба ОП.

«За эти полтора года имела большой вызов и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе. Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулирование инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины», - сказала Ковалив.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде. По словам главы государства, она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.

«Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Кузнецов на результат, поэтому она остается в команде главы государства к новым профессиональным свершениям», – сказано в сообщении.
ForUm

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