Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, повлекшем гибель украинского морпеха Ярослава Журавля.

«Сегодня суд удовлетворил жалобу Сергея Журавля (отца украинского военнослужащего – ред.) и обязал ГБР внести дело в реестр и начать расследование. Мы не знаем, что будет дальше... Но это первый важный шаг», - сообщил военнослужащий Глеб Бабич.

«Отец морпеха Ярослава Журавля, который погиб, не дождавшись помощи под Зайцево, подал заявление в ГБР, в котором обвинил Владимира Зеленского как действующего президента, как верховного главнокомандующего в действиях и бездействии, которые привели к гибели его сына. ГБР отказало отцу открыть дело... На это была подана жалоба в суд», - напомнил он.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

Российские оккупанты не давали украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

Тело третьего украинского защитника боевики передали 21 июля.