Сегодня оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщил и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин. «Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью», - сказал Кузин.

Он добавил, что цель этого плана – в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

«Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней», - добавил глава ЦОЗ.

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад – это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин – эту часть будут обновлять постоянно.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», - отметил Кузин.

Планом утверждены 4 этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 - люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и предоставляющие медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.