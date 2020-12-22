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Завтра, 23 декабря, в Украине ожидаются мокрый снег, а местами дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Атмосферные фронты семейки циклонов «Грета 1» и «Грета 2» принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины», – написала она.

По прогнозу синоптика, в восточную части страны, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожье и Крыму фронты не дойдут, там еще повлияет восточный антициклон, без существенных осадков.

«На западе ожидается завтра днем ​​+3-7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня -1-4 градуса (ночью на востоке -5-9 градусов). В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2 + 2 градусов», – подчеркнула иденко.

В Киеве, по ее прогнозу, 23 декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый снег и, возможно, дождь. Температура воздуха в столице ночью -1-4 градусов, завтра днем ​​потеплеет до нуля.
ForUm

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