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Мэр Львова Андрей Садовый выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт», – написал он.

Садовый также отметил, что на 23 декабря запланировано проведение сессии городского совета. «Сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто», – подытожил городской голова.

Напомним, 7 декабря Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.
ForUm

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