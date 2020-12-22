Мэр Львова Андрей Садовый выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт», – написал он.

Садовый также отметил, что на 23 декабря запланировано проведение сессии городского совета. «Сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто», – подытожил городской голова.

Напомним, 7 декабря Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.