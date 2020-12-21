Посредником в предоставлении Евросоюзом вакцины против COVID-19 для Украины может выступить Польша, соответствующие переговоры уже ведутся.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.

«Вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государства-члены, то есть своего рода посредника. Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими партнерами, это может быть Польша», - отметил дипломат.

Точицкий объяснил, что сейчас ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. По его словам, такой механизм может быть готов ориентировочно до середины января.

В то же время он напомнил, что Украина, как и любая другая страна, должна будет обеспечить соответствующие условия для хранения вакцины.

Как сообщалось, Украина планирует за государственный счет провести вакцинацию около 21 млн человек, приоритетными группами населения будут медработники, военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, работники соцсферы, лица, живущие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГосЧС, Нацгвардию, ВСУ, Нацполицию, военнослужащие МВД, работники сферы образования, пожилые люди.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина в марте 2021 года бесплатно может получить 8 млн доз вакцины, чего хватит на вакцинацию 4 млн человек, поскольку вакцина должна вводиться дважды.

Также Украина ведет переговоры с производителями и руководителями стран, где расположены эти производители, о закупке вакцин.