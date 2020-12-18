Украина ожидает первые вакцины коронавирусной болезни от COVID-19 в феврале, в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.



Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.

«В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет», - добавил Шмигаль.

Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.