Украина ожидает первые вакцины коронавирусной болезни от COVID-19 в феврале, в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX.
Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
По его словам, первые вакцины ожидаются уже в феврале и для этого ведутся переговоры непосредственно с производителями вакцин и с руководством страны, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы.
«В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет», - добавил Шмигаль.
Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
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