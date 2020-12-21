Еще у 673 киевлян обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. 10 человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 101 123. Всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая от вируса», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 210. В Днепровском -141 и в Деснянском районе - 70 случаев.

В Украине по состоянию на 21 декабря зафиксировано 6545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.