Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре.

По данным электронной регистрации, 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях.

Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев – 260 депутатов или 61%. Среди фракций и групп высокие показатели посещения у депутатов фракции «Европейская солидарность» и «Слуг народа».

В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов «Слуги народа». В частности, среди депутатов ЕС все заседания Рады посетили Влодимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др. среди депутатов «Слуги народа» на всех заседаниях присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и др.

Несколько ниже показатели во фракции «Голос» и группы «Доверие»: в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы «Доверие» - 38%.

Самые низкие показатели посещения у депутатов «Оппозиционного платформы - За жизнь» и ВО «Батькивщина». Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно. Всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний.