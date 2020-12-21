Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

«Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца. Теперь жду ответа от Минобороны», - написал он в Facebook.

Всего, по словам Бутусова, ему предложили 4 должности:

1. Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

2. Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики;

3. Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО);

4. Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть «я остаюсь работать журналистом».

При этом он добавил, что «все понимают, что эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают».

«Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет, и если я хочу получить какую-либо информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне надо получить статус как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках», - объяснил Бутусов свое решение.

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

10 декабря в Минобороны заявили об отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.