также в разделеПолитика
Зеленский: Коломойский не влияет на банковский сектор в Украине 22
Зеленский ожидает нового спецпредставителя США 30
Разумков: Рада рассмотрит в новом году два законопроекта по КСУ 8
В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета 15
Политолог Попов: «Дело Татарова» – это инструмент давления НАБУ на замглавы Офиса президента 10
Потемкин: Залог популярности и влиятельности Медведчука – его системность и приоритеты 22
Политолог: Дело НАБУ в отношении замглавы ОПУ Татарова имеет все признаки политической расправы 24
В Кремле прокомментировали планы построить «город-сад» на Донбассе 69
Кива о рейтинге самых влиятельных от «Вестей»: Зеленский и ОП - это чиновники, а среди политиков первое место занял Медведчук 22
Татаров отреагировал на подготовленное ему подозрение 22
Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА 18
ТАСС: В России не видят альтернативы мирным инициативам Виктора Медведчука по Донбассу 17
Стефанишина: Украина вышла на второй уровень евроинтеграции 14
Рада назначила министра по делам ветеранов 39
В Раде установят дополнительные камеры для борьбы с кнопкодавством 9
Зеленский: Украина продолжит курс на членство в ЕС и НАТО 12
Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на пост главы Минэнерго 17
Арахамия: Рада может снова попытаться назначить Витренко министром в январе 11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время его пребывания у власти было «запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры».

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон — переформатировали много, прокуроры прошли конкурсы», — рассказал он. 

Также президент заявил, что власть «нашла баланс среди правоохранительных органов», а вскоре будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая до сих пор занимается экономическими преступлениями.

Напомним, Зеленский заявил, что Коломойский не влияет на банковский сектор в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги