Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время его пребывания у власти было «запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры».

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон — переформатировали много, прокуроры прошли конкурсы», — рассказал он.

Также президент заявил, что власть «нашла баланс среди правоохранительных органов», а вскоре будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая до сих пор занимается экономическими преступлениями.

Напомним, Зеленский заявил, что Коломойский не влияет на банковский сектор в Украине.