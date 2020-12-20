Президент Владимир Зеленский заверил, что банковский сектор в Украине является независимым, никто не влияет на него. В частности, и олигарх Игорь Коломойский.

«Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять. Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня», — сказал Зеленский в интервью изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

Он напомнил, что ранее Верховная Рада приняла «сложный закон» о невозможности влияния извне на банковский сектор.

Зеленский также считает, что не должен показывать то, что не разделяет взглядов олигарха, поскольку государство и так четко позиционирует свою политику.

Скандальные заявления Коломойского относительно курса Украины, считает президент, является только его личной позицией.

«Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов», — сказал он.

Президент подчеркнул, что его позиция довольно четкая и понятная и заключается в независимости страны.

«Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату. И заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества по геополитического направлению Украины», — заявил Зеленский.