Во Львовской области автомобиль Шкода столкнулся с микроавтобусом, погиб водитель легковушки. Об этом сообщает полиция области в воскресенье, 20 декабря.

«Как предварительно установили правоохранители, автомобиль Шкода Октавия под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер с прицепом, которым управлял 38-летний житель города Хмельницкий. В результате ДТП водитель Шкоды погиб на месте происшествия», - сказано в сообщении.

Авария произошла около 1:00 ночи на 19 декабря на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе.

Теперь открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.