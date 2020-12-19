также в разделеМир
Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке 3
Стало известно о состоянии здоровья Макрона 8
В Швейцарии узаконили однополые браки 9
Новый тип коронавируса обнаружили в ЮАР 9
Россия вернет подаренную Лаврову украинскую икону 14
В Турции в отделении с больными COVID-19 взорвался кислородный аппарат: не менее 8 погибших 11
США сокращают два консульства в России 10
Италия вводит локдаун на новогодние праздники 12
Власти Беларуси в 2021 году введут плату за выезд из страны 15
США одобрили вторую вакцину от коронавируса 48
Уже более 1,1 миллиона человек в мире привились от COVID-19 53
Болгария в третий раз за год высылает российского дипломата-шпиона 11
Глава КГБ Беларуси заявил о подготовке к «горячей войне» 50
Впервые в истории США представительница коренных народов войдет в администрацию 31
В мире число случаев коронавируса превысило 75 миллионов 7
Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира 36
Названа лучшая основная валюта мира в 2020 году 27
Новые санкции ЕС против Беларуси вступили в силу 23

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in, сообщила пресс-служба премьер-министра.

«К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области - ИФ-К) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in (...). Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз», - говорится в сообщении на сайте премьера.

"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.

Напомним, США одобрили вторую вакцину от коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
10
Теги