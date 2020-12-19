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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Об этом пишет BBC News.

США согласились закупить 200 миллионов доз Moderna. Шесть миллионов, возможно, уже готовы к отправке. В стране самое высокое в мире количество смертей и случаев заболевания Covid-19.

В США считают, что переход от последовательности вируса в январе к наличию двух вакцин в декабре - замечательное достижение.

Напомним, уже более 1,1 миллиона человек в мире привились от COVID-19.
ForUm

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