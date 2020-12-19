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Народные депутаты от Европейской солидарности и Голоса внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст соответствующего проекта постановления № 4525 и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы на сайте.

Сейчас, как отметили в парламенте, проект постановления получен руководством Верховной Рады.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
ForUm

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