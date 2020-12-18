В государственном бюджете на 2021 заложено финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп до Ужгорода.

В 2021 году планируется подготовить проектную документацию и начать восстановление ранее демонтированного пути от Чопа до Ужгорода, сообщила пресс-служба Минфина.

Реализация этого проекта позволит создать в областном центре Закарпатской области транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут «широкой» колеей (1520 мм), на поезда европейской колеи (1435 мм) - в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и в другие страны Европы.

«Между городами ЕС быстрое железнодорожное сообщение является нормой. Поездки легко планировать, организовывать, благодаря налаженной целостной инфраструктуре с соответствующим сервисом», - говорится в сообщении.

К примеру, поездка поездом между Будапештом и Веной занимает до 3-х часов.

«Главная задача транспортного хаба в Ужгороде – это создание возможности путешествовать между Украиной и странами ЕС быстро, безопасно и комфортно. Пришло время положительных изменений для пассажиров и в Украине. Благодаря этому проекту по восстановлению железной дороги европейской ширины, сможем ездить в купальни в Будапешт, на оперу в Вену или в другие европейские города так же, как сейчас во Львов, или в Одессу. А возможно даже и раньше - скажем, путешествие от Ужгорода до Будапешта будет продолжаться до 4-х часов. В то же время, это даст возможность открыть Украину для потока туристов из Европы», - рассказал заместитель министра финансов Александр Кава.

Важно отметить, что для большего удобства пассажиров и экономии времени на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе. «Такая инициатива полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, по которой железная дорога определена приоритетным видом транспорта, на развитие которого страны-члены ЕС будут направлять государственные инвестиции. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться вдвое в ближайшие 10 лет», - отмечает Кава.

Напоминаем, что в госбюджете на 2021 впервые за годы независимости предусмотрены средства в размере 3,9 млрд грн на закупку 100 новых пассажирских вагонов и развитие железнодорожной инфраструктуры для улучшения пассажирского сообщения.