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Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Милорад Додик, один из руководителей страны, на днях подарил главе МИД России Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Dnevni avaz.

«Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, будут проводиться проверки», - говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит издание.

Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины накануне также направило письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать все обвинения в основе ноты от посольства Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

Тогда же один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Украинские дипломаты подчеркнули, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, которая является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации.
ForUm

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