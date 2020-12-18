В Украине по состоянию на 18 декабря введено 63 680 кроватей для пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, 37 308 коек обеспечены или централизованной подачей кислорода, или имеют кислородный концентратор.

«Общий показатель обеспеченности составляет 58,6%. Свободных коек с кислородом у нас на сегодняшнее утро 22 016 по всей стране», - добавил Степанов.

При этом по данным Минздрава, в Украине заняты 41,6% кроватей для COVID-19. Более половины коек заняты лишь в двух регионах - Николаевской (65,4%) и Одесской (54%) областях.

Также в стране продолжает сокращаться динамика заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 18 декабря этот показатель по Украине составляет 410,9 при норме 40. Днем ранее он составлял 417,5. Самая плохая ситуация в Киеве (727,8).

Напомним, по состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.