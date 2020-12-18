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Германия подарила для украинских военных медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посольство Германии в Украине.

«Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных сил Украины», - сказала посол Анка Фельдгузен во время своего визита в 407-й военный госпиталь в Чернигове.

Среди подаренного оборудования - компьютерный томограф стоимостью 300 тыс. евро.

Устройство передали в рамках Инициативы федерального правительства по повышению дееспособности, цель которой - повысить способность партнеров заботиться о своих оборонных нуждах.

Кроме госпиталя в Чернигове, новое медицинское оборудование получил Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, где завершают установку ангиографа стоимостью 850 тыс. евро.

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ). Урологические отделения получили новый аппарат, а травматология - новый рентген.

Как отмечает посольство, в прошлом году киевский госпиталь получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро.

«Как только появятся благоприятные условия, учитывая пандемию коронавируса, врачи и младшие медицинские работники из соответствующих госпиталей должны получить возможность пройти практику в госпиталях Бундесвера с целью обмена мнениями относительно оптимального использования аппаратов и повышения квалификации», - отмечает посольство.

Ранее в этом месяце Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов и другое оборудование для проверки документов стоимостью 140 тыс. евро, а также 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.
ForUm

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