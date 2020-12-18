Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет НВ.

«В марте мы уже получим, согласно контракту COVAX, первый миллион вакцин. И дальше, в следующем году, вакцина будет в Украине», - сказал он.

Шмыгаль добавил, что сейчас продолжаются переговоры с компаниями-производителями и лидерами стран по вопросам вакцины.

«Премьер-министр и глава государства ведет переговоры по вакцине на уровне лидеров стран, а глава Минздрава ведет переговоры с компаниями. Уже определенные договоренности есть, но конечно вакцину нужно получить как можно раньше, чтобы мы могли, как и все остальные страны, вакцинировать сперва медиков», - подытожил он.

Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.