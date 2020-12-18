также в разделеОбщество
Шмыгаль: До конца года в Украине число случаев COVID-19 достигнет 1 миллиона
Таиланд снова открыл границы для украинцев 7
Шмыгаль о претензиях к Шкарлету: Обращайтесь в суды 7
ВР продлила разрешение на закупку лекарств, которых нет в государственных реестрах 7
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 18
Германия предоставила украинским военным госпиталям оборудование на €3 миллиона 8
Украина ожидает первые вакцины от COVID-19 уже в феврале 8
СБУ задержала крупную накогруппировку 9
ЕСПЧ назначил дату рассмотрения дела Украины и Нидерландов против РФ 21
Шмыгаль: Карантин продлится до конца зимы 28
В Харькове решили сократить дни траура 50
В Украине зафиксировано 12630 новых случаев COVID-19 45
Шмыгаль: Украина может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки 17
17 декабря. Картина дня 22
УЗ запускает еще два поезда в места зимнего отдыха 19
Минздрав намерен вакцинировать от COVID-19 жителей оккупированных территорий 38
Стало известно, где похоронят Кернеса 32
«Слуги народа» договорились на праздники не ездить на дорогие курорты 11

Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет НВ.

«В марте мы уже получим, согласно контракту COVAX, первый миллион вакцин. И дальше, в следующем году, вакцина будет в Украине», - сказал он.

Шмыгаль добавил, что сейчас продолжаются переговоры с компаниями-производителями и лидерами стран по вопросам вакцины.

«Премьер-министр и глава государства ведет переговоры по вакцине на уровне лидеров стран, а глава Минздрава ведет переговоры с компаниями. Уже определенные договоренности есть, но конечно вакцину нужно получить как можно раньше, чтобы мы могли, как и все остальные страны, вакцинировать сперва медиков», - подытожил он.

Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
13
Теги