Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook в субботу, 12 декабря, разместив соответствующее постановление фонда.

«Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже», — написал Ляшко.

По словам санврача, сейчас продолжают работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло в кратчайшие сроки.

Ляшко добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики государственное предприятие Укрвакцина и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения, с температурным режимом -60/-80 °С).

Напомним, в Минздраве назвали сценарии вакцинации от COVID-19.