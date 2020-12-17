также в разделеМир
Дания вводит локдаун на рождественские и новогодние праздники 9
Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю 21
ВОЗ: Европу в январе может накрыть новая COVID-волна 10
Швеция из-за РФ рекордно увеличила расходы на оборону 13
Еврокомиссия внесла Telegram и ВКонтакте в «пиратский список» 50
Премию Сахарова получила белорусская оппозиция. Ее вручили Тихановской 18
В Великобритании за неделю от COVID-19 вакцинировали почти 140 тысяч человек 13
ЕС согласовал новые санкции против Беларуси 37
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за неделю 42
От коронавируса в мире умерли 1,6 миллиона человек 9
США обвинили Россию в подрыве стабильности в Средиземноморье 32
ВОЗ: В каждой четвертой больнице в мире нет чистой воды и туалетов 14
ЕС выделит на вакцины для бедных стран €500 миллионов 50
На Новый год в Турции введут круглосуточный комендантский час 23
Путин спустя 6 недель поздравил Байдена с победой на выборах 19
В США коронавирус обнаружили у диких норок 31
ВОЗ: Вакцинированным от коронавируса все равно придется носить маску 95
В Нидерландах на пять недель ввели жесткий локдаун 10

Парламент Молдовы утвердил закон о функционировании языков на территории республики, согласно которому русский язык является языком межнационального общения.

Об этом сообщает Интерфакс.

Единогласно за закон проголосовали депутаты парламентского большинства - Партии социалистов и партии «Шор». Оппозиция бойкотирует заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством «токсичной» повестки дня.

Таким образом, в соответствии с принятым законом, во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком устного и письменного общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Также предусмотрено, что «государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения».

Отныне на русский язык должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Законом предлагается ввести «личную ответственность» чиновников в случае, если они отказываются, по требованию граждан, дать ответ на устную или письменную петицию на русском языке.

В то же время, закон обязывает руководителей государственных учреждений владеть государственным языком.

Принятый закон призван заменить закон о функционировании языков, который функционировал раньше. Он был принят в Молдавской ССР 31 августа 1989 года, но был отменен в 2018 году Конституционным судом, который признал его «устаревшим».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
11
Теги