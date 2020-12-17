Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обсудил с представителями Европейской Бизнес Ассоциации вопрос имплементации статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому с 16 января 2021 сфера обслуживание должно перейти на украинский.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Кремень подчеркнул, что огромное количество учреждений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание на государственном языке. «И за это я хотел бы отдельно выразить благодарность тем компаниям, социально ответственному бизнесу, который не только поддерживает действующее законодательство Украины, но и создает все необходимые условия для популяризации украинского языка, повышения уровня владения им своими работниками», - отметил он.

Уполномоченный отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.

«Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля из-за нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», - отметил он.

«Однако, наша главная задача – не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться до 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу. И в этом мы хотели бы видеть представителей бизнеса нашими партнерами», - подчеркнул Креминь.

Представители Европейской Бизнес Ассоциации выразили свою поддержку закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и заявили о готовности к тесному взаимодействию в рамках имплементации статьи 30 о переходе сферы обслуживания на украинский.