также в разделеОбщество
Фабрика под Киевом выпускала елочные игрушки для армии РФ 16
Зеленский поздравил волонтеров с праздником 7
МОЗ: Распространение коронавируса замедлилось 10
Синоптики предупредили о сильном ветре на Западе Украины 22
За подделку вакцины от COVID-19 в МВД предлагают инициировать уголовную ответственность 9
Нацполиция: На Закарпатье вновь угрожали венграм 11
Степанов: В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно 16
За сутки в Украине выявлено почти 14 тысяч случаев коронавируса 23
4 декабря. Картина дня 11
Суд отменил решение о региональном русском в Одесской области 21
Бывший полицейский «заказал» поджег авто журналистки во Львове 8
Названы продукты, снижающие активность коронавируса в организме 28
В Украине усиливают охрану хвойных лесов 15
Шмыгаль обсудил с мэрами городов будущий карантин 9
Боевика «ДНР» будут судить за обстрел Авдеевки из «Градов» 11
Россия не смогла предоставить доказательства перестрелки на границе 26
Опытный мошенник из СИЗО на сайтах знакомств обманул женщин на миллион 13
ГБР разоблачило банду во главе с действующим сотрудником СБУ 14

В Украине с 16 января 2021 года вступает в силу закон об обязательном обслуживании в сфере услуг на государственном языке. А это значит, что во всех магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты будут обязаны обслуживать на украинском языке.

Как рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook, в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать всех клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

«С 16 января 2021 язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке», - отметил Кремень.

Он добавил, что украинцы имеют право жаловаться в случае нарушения этого закона и могут обращаться напрямую к уполномоченному по защите государственного языка.

Стоит отметить, что данный закон Верховная Рада Украины приняла еще в апреле 2019 года. Он регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины. В законе указано, что украинский язык должен использоваться в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
9
Теги