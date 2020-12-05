В Украине с 16 января 2021 года вступает в силу закон об обязательном обслуживании в сфере услуг на государственном языке. А это значит, что во всех магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты будут обязаны обслуживать на украинском языке.

Как рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook, в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать всех клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

«С 16 января 2021 язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке», - отметил Кремень.

Он добавил, что украинцы имеют право жаловаться в случае нарушения этого закона и могут обращаться напрямую к уполномоченному по защите государственного языка.

Стоит отметить, что данный закон Верховная Рада Украины приняла еще в апреле 2019 года. Он регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины. В законе указано, что украинский язык должен использоваться в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.