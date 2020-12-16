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Согласно принятому бюджету-2021, расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора - на 46%, Госбюро расследований - на 67%, сообщает «Экономическая правда».

«В условиях недостатка денег в бюджете, в частности на закупку вакцины от коронавируса и выплату субсидий, власть не забыла позаботиться о себе и силовых органах.

В 2021 году расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора - на 46%, Государственного бюро расследований - на 67%.

Даже на Государственную фискальную службу, которая находится на стадии ликвидации и должна исчезнуть после создания Бюро экономической безопасности, в 2021 году планируют потратить 1,32 млрд грн - на 42% больше, чем в 2020-м», - говорится в материале.

Отмечается, что в 2021 году в Украине появятся и новые органы власти. Кроме Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, создадут Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия - на их деятельность потратят 590 млн грн.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
ForUm

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