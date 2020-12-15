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Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП, сообщается на сайте парламента.

Так, доходы госбюджета Украины определены в сумме 1.092.083.254,3 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 959.854.312,4 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины в сумме 132.228.941,9 тыс. гривен.  

Расходы госбюджета в сумме 1.328.201.570,2 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда госбюджета – в сумме 1.183.857.335,7 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 144.344.234,5 тыс. гривен.  

Возврат кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 8.585.108,9 тыс. гривен, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 8.045.945,7 тыс. гривен и возвращение кредитов в специальный фонд госбюджета – в сумме 539.163,2 тыс. гривен; предоставление кредитов из госбюджета в сумме 19.102.293 тыс. гривен, в том числе предоставление кредитов из общего фонда госбюджета - в сумме 4.904.312,3 тыс. гривен и предоставление кредитов из специального фонда госбюджета - в сумме 14.197 .980,7 тыс. гривен.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 246.635.500 тыс. гривен.
ForUm

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