Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министра по делам ветеранов Украины. В среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Разумков отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

«Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другое - возможно, завтра», - сообщил председатель парламента.

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в четверг парламент рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.