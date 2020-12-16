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В четверг, 17 декабря, парламент рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

Как передает УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко после заседания фракции.

«Завтра назначений нет», - сказал он.

По словам Корниенко, планируется, что завтра кандидаты на должности в правительстве должны посетить профильные комитеты парламента, чтобы ответить на вопросы народных депутатов.

«Есть процедура, кандидаты в министры должны посетить комитеты. Завтра будут проходить комитеты, а в четверг уже будут назначения», - сказал он.

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.
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