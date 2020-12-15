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Канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала иск к Кабинету Министров и Государственному космическому агентству Украины.

Истцом указан Владимир Усов, сообщила пресс-служба суда.

Среди требований иска – признать противоправным распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2020 года, которым Усов был уволен с должности председателя Государственного космического агентства Украины.

Истец также просит суд восстановить его на указанной должности и взыскать с Госагентства средний заработок за время вынужденного прогула. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
ForUm

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