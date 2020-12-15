также в разделеСтолица
Прокуратура открыла дело из-за падения электроопор на Шулявском
Столбопадом на Шулявском занялась полиция 40
Самый большой флаг Украины меняют на новый 72
На Шулявском мосту упали три столба, движение парализовано 52
В Киеве закрыли станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалеждности» 35
«Давай, до свидания»: в Киеве появились растяжки с призывом к Сытнику уйти в отставку 14
В Киеве за сутки зафиксировано 1559 новых случаев коронавируса 13
В КГГА назвали адреса законных пунктов по продаже елок 10
В Киеве в прямом эфире ударили журналистку 36
За выходные из-за гололеда в Киеве травмировались 1300 человек 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 605 человек 19
Столичные полицейские незаконно удерживали в гараже мужчину 27
С главной елки Украины сняли верхушку в виде шляпы 33
После пяти лет реставрации в Киеве открывают Андреевскую церковь 14
В Киеве число случаев COVID-19 превысило 90 тысяч 17
Шляпу на главной елке Украины заменят на звезду 142
Организаторы объяснили смысл шляпы на главной елке в Киеве 246
Кличко: После зимних каникул школьники будут учиться дистанционно 11

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию из-за падения столбов на Шулявском путепроводе.

«Заказчик строительства – КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я», - написал он в Facebook.

Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.

«Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность», - заявил Кличко.

Напомним, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги