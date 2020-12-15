Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию из-за падения столбов на Шулявском путепроводе.

«Заказчик строительства – КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я», - написал он в Facebook.

Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.

«Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность», - заявил Кличко.

Напомним, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.