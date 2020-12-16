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Стоимость проезда в маршрутных такси в январе-марте 2021 года в Киеве и области может вырасти минимум до 12 грн, прогнозирует транспортная компания «Трансгрупп» (Киев).

В настоящее время средняя стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 грн, при этом компании, обслуживающие порядка 15 маршрутов, выставили цену ниже рыночной, но с 15 декабря они также решили сравнять стоимость проезда с общерыночной, сообщил директор компании «Трансгрупп» Владимир Назаренко в ходе онлайн-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, стоимость проезда в маршрутках Киева и Киевской области может вырасти минимум до 12 грн в первом квартале 2021 года, когда запланировано ужесточение карантина.

При этом Назаренко подчеркнул, что до начала второй волны локдауна 8 января перевозчики не планируют поднимать цены.

«А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена (…) Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте», - заявил директор «Трансгрупп».

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в текущем году упал в среднем на 40%. Так, в январе-октябре пассажирооборот предприятий транспорта составил 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема 10 мес.- 2019.

«Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся», - подчеркнул Назаренко.

Он отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока во время локдауна, что крайне негативно отразится на работе перевозчиков.
ForUm

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