Сегодня около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

В центре столицы проходила акция SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В полиции заявили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.

В Украине по состоянию на 15 декабря зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 16150 человек, что является рекордным показателям с начала пандемии.

Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции

Печерский районный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

Бывшей нардепу Татьяне Черновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб Партии регионов.

Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.