Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства, сообщает УНИАН.
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков.
Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября.
Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
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