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В Киеве митингующие пытались поставить палатки на Майдане Незалежности. Между правоохранителями и участниками акции протеста произошли столкновения, сообщает РБК-Украина.

Представители движения SaveФОП начинали свою акцию протеста под стенами Верховной рады, потом они пошли к Офису президента, где зажгли фаеры. Сейчас они на Майдане. Там пытались установить палатки, но в ходе этого произошли столкновения с правоохранителями.

Со сцены на Майдане Незалежности участники акции заявили, что не планируют покидать центр.

Напомним, из-за проведения массовых акций правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы.

 
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