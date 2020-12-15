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Печерский районный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о даче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)», - говорится в сообщении.

Разрешение дано в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины Виктора Януковича, министра внутренних дел Украины Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка и других лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также в превышении власти и служебных полномочий.

В ОГП заявили, что действия подозреваемых привели к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.
ForUm

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