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Во время акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве пострадали около 40 полицейских, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе толкотни одного полицейского ударили по голове и он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз.

Полицейские в очередной раз призывают участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Напомним, сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.
ForUm

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