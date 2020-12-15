Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
За закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (регистрационный номер 4467) проголосовали 304 народных депутата, передает УНИАН.
Не голосовали в полном составе фракции «Голос» и «Батькивщина».
Данным законом продлено действие ранее принятого закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.
Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.
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