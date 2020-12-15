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Украина будет инициировать введение новых международных санкций против России из-за присвоения и продажи украинского винзавода «Массандра» в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«В понедельник, 14 декабря 2020 года, во временно оккупированной Российской Федерацией АР Крым состоялась незаконная сделка с имущественным комплексом Государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра». На так называемом аукционе произошло отчуждение «Массандры», которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию «Южный проект», которая является дочерним предприятием Банка «Россия», - говорится в сообщении.

Как отмечается, так называемая приватизация концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, минимально превышающей стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера «аукциона». Кроме «Южного проекта», на «аукцион» заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долл.

Как пояснил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, с точки зрения права эти действия являются продолжением преступления - незаконной «национализации», - которое началось в 2014 году. «Это понимают все - и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того - и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развитии предприятия, участия в этом театре абсурда не приняла. «Массандру» передали структуре банка «Россия». Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть «Массандру» захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме - через имитацию аукциона - получила контроль над заводом «Новый свет». Это создает риски для «Массандры», которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а самые ценные активы просто разворуют. За все это придется отвечать», - заявил Резников.

Он подчеркнул, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону: будет инициировать национальные санкции; будет инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах; будет обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

«Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это, и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится», - добавил Резников.

В министерстве напомнили, что 7 декабря Генеральная ассамблея ООН своим большинством одобрила резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». В резолюции сказано, что никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными, силовой захват Крыма также незаконный и является нарушением международного права, и эти территории должны быть немедленно возвращены Украине.

Резников также напомнил, что в ноябре Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции Третьего комитета Генассамблеи ООН, помимо прочего, осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно подчеркивается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».

Напомним, дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра».  Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина». 

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что присвоение и продажа имущества АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление.
ForUm

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