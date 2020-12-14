Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов, сообщает Крым.Реалии.

Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей.

Второй участник аукциона ООО «Эстейт Групп» предложил меньшую сумму за винзавод – 5,3 млрд рублей.

ООО «Южный проект» зарегистрировано в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Основным акционером и бывшем председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина». После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк «Россия» на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с запланированной так называемой «приватизацией» Государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.