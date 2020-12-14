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Присвоение и продажа имущества АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление. Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью изданию «Зеркало недели».

Отвечая на вопрос, почему присвоение и продажа объединения «Массандра» квалифицируется как военное преступление, он сказал: «Потому что, согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях».

Поночовный пояснил, что в этом случае после оккупации полуострова РФ имущество «Массандры» «национализировали», фактически экспроприировали, передали в федеральную собственность — управлению делами президента РФ, потом вернули в «собственность Республики Крым» соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было.

«А выставление на аукцион активов «Массандры» и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается», - сказал он.

В целом прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества «Массандры»: кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении «директора» «Массандры» Янины Павленко, самовольно открывшей 240-летнюю бутылку «Херес де ля Фронтера» для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь «дело «Массандры» пополнится и компанией-покупателем.

Как сообщал ForUm, дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина». 
ForUm

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