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Причиной масштабного глобального сбоя в работе сервисов корпорации Google, в частности Youtube и Gmail, стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.

Об этом сообщается в официальном заявлении представителя компании, передает УНИАН.

В Google уточнили, что проблемы с доступом были до сервисов, требующих авторизации.

«Мы просим извинения у всех, на кого повлиял сбой. Мы проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем», - сказано в заявлении Google.

Напомним, 14 декабря в работе онлайн-видеохостинга YouTube возник масштабный сбой. Пользователи разных стран жаловались на ошибку сервера при попытке получить доступ к видео.

Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.

Пользователи также сообщали о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.
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