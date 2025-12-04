Google назвав найпопулярніші запити українців 2025 року

Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів серед користувачів за 2025 рік в Україні. У списку запитів можна побачити багато актуальних питань, що турбували та цікавили українців протягом року. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт Google.

Від пошуку фільмів до тлумачення терміну «договір довічного утримання» – українці робили різноманітні запити в Google у 2025 році.

Найпопулярніші запити українців в Google за 2025 рік

Одним із популярних запитів українців в інтернеті став «Графік відключення світла», що відображає постійну актуальність енергетичної теми. Друге місце зайняв запит «Холостяк 2025», а третє – серіал «Гра в кальмара 2».

До десятки популярних запитів у Google в Україні увійшли:

Графік відключення світла Холостяк 2025 Гра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелина Гангстерленд Євробачення 2025 НАБУ

Які відомі персони цікавили українців у 2025 році

Google також поділив запити на категорії, одна з них – «Персона». Найбільше цього року українських користувачів пошукача Google цікавив боксер Олександр Усик, а також актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк. Серед українських відомих жінок користувачі шукали інформацію про прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик Тарас Цимбалюк Юлія Свириденко Тімур Міндіч Макс Корж Меланія Трамп Леся Нікітюк Костянтин Темляк Геннадій Труханов Джозеф Паркер

Категорія запитів про людей, які померли

У цій категорії найбільша частка запитів у пошукачу була щодо блогерки Анни Жук, вбитого політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна, який помер цього року.

Пішли назавжди:

Анна Жук Андрій Парубій Роман Попов Оззі Осборн Максим Неліпа Євгенія Добровольська Тигран Кеосаян Чарлі Кірк Юрій Ніколаєв Халк Хоган

Популярні запити про фільми та серіали

Українці активно цікавилися кінематографом. Серед фільмів перше місце посів фантастичний бойовик «Ущелина». Серед серіалів лідером став другий сезон серіалу «Гра в кальмара».

Фільми:

Ущелина Носферату Хороша погана дівчинка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша провина Мікі 17 Ліло і Стіч 28 років потому

Серіали:

Гра в кальмара 2 Венздей 2 сезон Гангстерленд Зворотній напрямок Будиночок на щастя 6 сезон Джінні і Джорджія День шакала Далеке місто Кохання та полум'я Бункер мільярдерів

Категорії «Що таке?» та «Покупка»

Також була категорія запитів, де українці намагалися з’ясувати значення деяких понять, наприклад, «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

У категорії «Покупка» лідирував трендовий запит на іграшку «Лабубу», водночас українці розглядали ціни та можливості придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та купівлі зарядних станцій EcoFlow.

Питання: «Що таке?»:

Білий квиток НАБУ Мобілізаційне розпорядження Договір довічного утримання ТРО Відпустка за рахунок служби Військова присяга Соціальний супровід ветеранів Військовий облік Розмитнення на ЗСУ

Покупка: