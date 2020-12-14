Сегодня в работе многих сервисов Google возник масштабный сбой. Пользователи разных стран сообщили об ошибке сервера при попытке получить доступ к аккаунтам, передает УНИАН.



По состоянию на 14:30 YouTube e и Gmail и Google-Диск заработали.

В YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой.

«Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам, как только у нас появятся новые новости», - говорится в сообщении YouTube.

Пользователи разных стран жаловались на ошибку сервера YouTube при попытке получить доступ к видео.

Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.

Пользователи также сообщали о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.

