Нова біозброя: Google випустить 32 мільйони комарів у дику природу

Корпорація Google працює над незвичним біотехнологічним проєктом, який передбачає контроль чисельності комарів у природному середовищі. Компанія звернулася до уряду США з проханням дозволити випуск до 32 мільйонів комарів у штатах Каліфорнія та Флорида, повідомляє The Guardian.

Проєкт отримав назву «Debug» і передбачає використання біотехнологій для вирощування лабораторно модифікованих самців комарів, які є безплідними. Ідея полягає в тому, щоб такі комахи, потрапляючи у дику природу та спаровуючись із самками, не давали потомства, що поступово скорочуватиме популяцію.

У Google зазначають, що мета ініціативи — зменшити поширення небезпечних інфекцій, які переносять комарі. Йдеться про такі захворювання, як малярія, денге, вірус Зіка, чикунгунья та лихоманка Західного Нілу.

Компанія підкреслює, що лише самки комарів кусають людей і передають інфекції, тоді як самці не становлять загрози. У межах проєкту використовується бактерія Wolbachia, яка блокує здатність комах до розмноження.

План передбачає поступовий випуск комарів протягом двох років. Остаточне рішення має ухвалити Агентство з охорони навколишнього середовища США після завершення періоду громадських обговорень, який закінчується 5 червня.

Подібні експерименти вже проводилися в інших країнах. Зокрема, в Сінгапурі програми з використанням Wolbachia показали значне зниження популяції небезпечних видів комарів, а також скорочення рівня захворюваності на денге.

Як повідомляло раніше ForUa, науковці попереджають про зростання ризику поширення тропічного вірусу чикунгунья, який переносять комарі роду Aedes, на значній частині території Європи через кліматичні зміни. Під загрозою опинилися 29 європейських країн.