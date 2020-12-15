Американская компания-разработчик антикоронавируснои вакцины Moderna Inc. пострадала от хакерских атак. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Информацию о несанкционированном доступе киберпреступников к своим данным компания получила от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В распоряжении данной структуры были документы, связанные с предварительным переговорами относительно препарата-кандидата на вакцину против COVID-19 разработки Moderna Inc. Именно эта информация представляла собой интерес для злоумышленников, и, впоследствии, они ее получили.

Moderna сообщила, что документы, предоставленные ею агентству EMA, не включали никакой информации, идентифицирующей отдельных участников исследования. Пока нет информации о том, что любые участники были идентифицированы любым образом.

Напомним, ранее в этом месяце европейское агентство по исследованию вакцин сообщил, что оно подверглось кибератаке. В итоге хакеры получили доступ к документам, связанным с разработкой вакцины COVID-19 Pfizer Inc и BioNTech.