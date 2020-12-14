также в разделеСтолица
В Киеве в прямом эфире ударили журналистку 22
За выходные из-за гололеда в Киеве травмировались 1300 человек 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 605 человек 19
Столичные полицейские незаконно удерживали в гараже мужчину 24
С главной елки Украины сняли верхушку в виде шляпы 32
После пяти лет реставрации в Киеве открывают Андреевскую церковь 14
В Киеве число случаев COVID-19 превысило 90 тысяч 17
Шляпу на главной елке Украины заменят на звезду 142
Организаторы объяснили смысл шляпы на главной елке в Киеве 238
Кличко: После зимних каникул школьники будут учиться дистанционно 11
В Киеве за сутки –1880 случаев COVID-19 и 26 смертей 20
За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек 35
Транспорт в Киеве курсирует без графика 20
Продолжается борьба с псевдоброкерскими компаниями 43
В киевском метро озвучили особенности работы во время локдауна 19
В Киеве – антирекорд по числу новых больных COVID-19 36
В Киеве произошел конфликт между двумя мужчинами и нардепом Юрченко 30
В киевских «ковидных» больницах – 1201 пациент в тяжелом состоянии 12

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Киевлян призвали покупать елки только на официальных ярмарках.

«Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию», - отметили в КГГА.

Пункты продажи находиться во всех десяти районах города, адреса можно посмотреть здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги