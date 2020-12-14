С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Киевлян призвали покупать елки только на официальных ярмарках.

«Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию», - отметили в КГГА.

Пункты продажи находиться во всех десяти районах города, адреса можно посмотреть здесь.