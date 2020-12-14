Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что народные депутаты будут готовы собираться на внеочередные заседания парламента во время усиленных карантинных мероприятий, если возникнет такая необходимость.

Об этом спикер заявил на брифинге в Верховной Раде, передает Укринформ.

«Что касается графика работы Верховной Рады. Сегодня и во время согласительного совета поднимался вопрос различными фракциями. И утром, когда мы говорили, теоретически такие изменения (в графике работы Верховной Рады. - Ред.) возможны с учетом того локдауна, который будет вводиться в Украине. Но на режим работы, если будет необходимо, это не повлияет. Народные депутаты готовы будут собираться на внеочередные заседания достаточно быстро. Как вы видели, мы так делали и до этого», - сказал Разумков.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что парламент будет работать во время усиленных карантинных ограничений в январе.