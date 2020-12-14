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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко относительно возможных кадровых изменений в правительстве отмечает, что они «вероятно, могут быть». Как передает УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, что якобы завтра должно состояться заседание фракции «СН» по кадровым ротациям в правительстве, Корниенко отметил, что сейчас речь идет только о возможном проведении такого заседания.

На вопрос, будут ли вероятно кадровые изменения в правительстве, Корниенко ответил: «Вероятно, могут быть».

В то же время, на уточнение, о ком именно может идти речь, и могут ли это быть министры энергетики и образования, депутат сказал: «Я не буду комментировать то, чего нет. Когда будут или заявления об отставке кого-либо, или представления премьера на вакантные должности, тогда будем говорить».

В то же время, на вопрос, видит ли он сейчас необходимость смены министра здравоохранения Максима Степанова, депутат отметил, что вопрос увольнения Степанова уже стал «очередной историей».

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.
ForUm

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